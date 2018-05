Kan få flertall for å si opp ambulansekontrakt

nyheter

Stortingets eneste RØDT-representantant Bjørnar Moxnes fremmer nå hasteforslag om luftambulansetjenesten på Stortinget. Rødt fremmer nå hasteforslag på Stortinget om å annullere anbudet med selskapet Babcock. Partiet vil heller forlenge avtalen med Lufttransport og på sikt forberede offentlig drift av tjenesten.

– Det som skjer med luftambulansetjenesten er en nasjonal skandale. Rødt vil forhindre Veireno-tilstander i lufta. Anbudet må annulleres før luftambulansetjenesten bryter sammen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes og sammenligner anbudet Babcock vant med krisen i søppelhåndteringen i Oslo for ett år tilbake.

– Dette anbudet, som selskapet Babcock vant, får søppelkaoset i Oslo til å likne på en mild bris. For her snakker vi ikke om å hente folks søppel. Her snakker vi om at en avgjørende del av samfunnsberedskapen vår står i fare for å bli rasert. Det skjer fordi helsebyråkratene vil spare noen kroner og derfor velger en aktør som går til krig mot pilotenes lønns- og arbeidsvilkår.

Ber om hurtig behandling

Moxnes vil anmode om at forslaget behandles etter Stortingets forretningsordens paragraf 39 c): Saken skal legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling.

– Vi overlater til presidentskapet å vurdere akkurat hvor hurtig det er hensiktsmessig å behandle forslaget, men på grunn av alvoret i situasjonen og av hensyn til folks trygghet for liv og helse kan vi ikke vente særlig lenge.

Tror på flertall

Til Altaposten sier Moxnes at han tror på flertall for forslaget.

– Jeg forventer at Stortinget lytter til folket i nord. Det er et opprør som ingen kan stille seg likegyldig til. Vi snakker om en nasjonal skandale som det nå synes som at det kun er Stortinget som kan få ordnet opp i. Det blir interessant å se hvilke parti som velger å overse kravet om trygghet for liv og helse for en stor del av befolkningen, klargjør Rød-politikeren.

Forslaget vil legge press på Ap som har vært helseminister Bent Høies redningsparti i flere omstridte saker, og blant annet sikrer flertall for at helseforetaksmodellen der politikerne er satt langt bak sidelinja uten påvirkningsmulighet. Nå har også Ap våknet, og har vært særdeles kritisk til måten Høie og helseforetaket Luftambulansetjenesten har satt ut luftambulansetjenesten på anbud. Rødt har trolig bak seg både Senterpartiet, SV, og i regjeringspartiet Venstre er det opprør blant lokalpolitikerne for at regjeringen med helseministeren har stilt seg bak anbudsregimet som er igangsatt. Også internt i Høies eget parti, spesielt i nord, er det opprør over at helseministeren ikke har grepet inn og stoppet krisen. Dermed kan det ende opp med flertall for forslaget fra Moxnes og Rødt.

Offentlig drift av luftambulanse

Moxnes peker på at det en tjeneste av vital betydning hvor det nå er fullstendig sammenbrudd.

– I et langstrakt land er vi avhengige av en forutsigbar og trygg luftambulansetjeneste. Denne tjenesten er spesielt viktig i Nord-Norge, men avgjørende i hele den akuttmedisinske tjenesten, og omfatter også fly i Ålesund og på Gardermoen. Dette kan ikke ødelegges av mislykket markedstenkning og anbudsutsetting i det offentlige helsevesenet.

I tråd med anbefalingen fra den siste offentlige utredningen om akuttmedisinsk beredskap (NOU 2015:17 «Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus») foreslår også Rødt å utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten.

– Allerede i 2015 ble det advart mot at operatørbytte ved inngåelse av nye kontrakter kan være ødeleggende. Nå ser vi hvor sårbar luftambulansetjenesten blir fordi den er lagt ut på anbud. De regionale helseforetakene må derfor sikre at planlegging og utvikling av luftambulansen inngår som en integrert del av helseforetakets øvrige ambulansetjeneste, både for ambulansefly og helikoptre, sier Moxnes.

Forslaget lyder «Stortinget ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten, slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap».