Kaldest i Alta 17. mai

nyheter

I Sør-Norge vil temperaturene krype opp mot 20 grader og det blir trolig sol, men ikke skyfritt på grunnlovsdagen.

Delvis skyet oppholdsvær og 17 grader. Slik blir årets 17. mai-vær i hovedstaden om langtidsvarselet fra Meteorologisk institutt slår til.

Selv ikke i Bergen skal det regne på nasjonaldagen, men maksimumstemperaturen blir ikke mer enn 11 grader, skal vi tro værmelderne.

På Sørlandet vil temperaturene variere mellom 9 og 15 grader, men det vil være sol og delvis skyet.

Været i Midt-Norge blir også pent, og i Trondheim vil temperaturene ligge på mellom 9 og 14 grader og det blir sol, men også noe skyer.

Nord-Norge kommer dårligst ut temperaturmessig. I Bodø kan det bli 10–11 grader, men solen vil likevel titte fram. I Lofoten og Vesterålen blir det et par grader kaldere, men heller ikke her skal det regne – slik varselet ser ut nå. I Tromsø kan temperaturen klatre opp mot 12 grader, og det er en viss mulighet for at solen titter fram i løpet av ettermiddagen.

Kaldest blir det i Alta med mellom 6 og 9 grader. Her blir det trolig overskyet hele dagen, men meteorologene er ganske sikre på at det ikke blir regn her heller.

(©NTB)