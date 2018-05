Fylkestoppene ber om rask løsning

nyheter

Det var Ap-politiker Sylvi Jane Huseby fra Hammerfest som fremmet forslag til uttalelse fra fylkesutvalget i Finnmark.

Der går det fram at fylkespolitikerne er sterkt bekymret beredskapen i luftambulansetjenesten. De støtter regionrådene, som var unison i sin anmodning om opprydding.

– I Nord-Norge brukes ambulansefly i mye større grad som primærtransportmiddel for dårlige pasienter, sammenliknet med resten av landet. Innbyggerne i Nord-Norge er derfor avhengig av en operativ ambulanseflytjeneste for å få forsvarlig helsehjelp i akutte situasjoner, heter det i uttalelsen fra fylkesutvalget.

– Muligheten for at pre-hospitale tjenester kan iverksettes raskest mulig, i kombinasjon med hurtig transport med luftambulansetjenesten til det aktuelle sykehus, vil ofte kunne utgjøre store forskjeller i skadeomfang, senskader og i verste fall risikoen for å dø for innbyggerne i vår landsdel, heter det.

Fylkesutvalget henviser til flere eksempler på situasjoner der man i distriktskommuner med lang avstand til sykehus har måttet håndtere forhold som kunne blitt kritisk som følge av manglende transport med luftambulanse.

– Fylkesutvalget i Finnmark krever at helseministeren umiddelbart får på plass løsninger sammen med Helse Nord og Luftambulansens Helseforetak, som sikrer en luftambulansetjeneste på et normalt nivå, er beskjeden. Samtidig forventer de at helseministeren får gjennomført en ROS-analyse av den oppståtte situasjonen.



– Parallelt med dette ber vi om at Riksrevisjonen snarest får i oppgave å revidere anbudsprosessen (herunder anbudskriterier og vekting av disse), ringvirkninger og konsekvenser av valgte anbudsløsning.