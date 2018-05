– Frykter at ungdommene blir taperne i et nytt storfylke

nyheter

De som er over 18 år og bosatt i Finnmark har stemmerett. AUF i Finnmark oppfordrer spesielt unge til å delta i folkeavstemningen. De ber om et nei til sammenslåing.

– Vi frykter at ungdom blir taperne i et eventuelt storfylke med Troms. Det vil bli vanskeligere å engasjere seg i politiske ungdomsorganisasjoner eller interesseorganisasjoner med de store avstandene. Vi frykter for de lokale videregående skolene, og vi frykter et dyrere tilbud for unge på kollektivtransport i fylket. Eksempelvis koster ungdomsbilletter på kollektivtransport tre ganger så mye for ungdommer i Troms som i Finnmark, skriver fylkesleder Guro Vollan Nilsen på vegne av AUF.