– Freden er en sjelden blomst

nyheter

Det var stabssersjant Torbjørn Reitan fra innsatsstyrken Ida & Lyra (tilknyttet vårt eget HV 17) som kalte freden en sjelden blomst, som vi må stelle og verne. Det sa han i sin tale i en festkledt kommunestyresal i anledning årets markering av frigjøringsdagen 8. mai. Før man kom så langt, hadde forsamlingen vært på Altagård og overvært kransenedleggelsen i regi av ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen.

– Her i Finnmark må vi betrakte hele krigsgenerasjonen samlet sett som veteraner, sa Reitan, og siterte en forfatter fra Porsanger som en gang skrev at mens man etter krigen i Finnmark drev og bygde opp det fienden hadde brent ned, satt man på Østlandet og skrev bøker om sin krigsinnsats.

Har blitt flinkere

– Altabataljon gjorde en heroisk innsats, sa Reitan, som talte varmt for at finnmarkingenes innsats under krigen - ofte vanlige sivilister uten spesiell militær trening - måtte bli trukket skikkelig fram. Han viet også etterkrigstidens mange veteraner mye tid i sin tale, dette fordi frigjøringsdagen også er veterandagen, altså dagen for å markere offerviljen til de tusener av norske menn og kvinner som i etterkrigstidens fredstid har tjenestegjort i operasjoner rundt om i verden.

– Vi har blitt flinkere til å takke dere for innsatsen, sa Reitan til forsamlingen, hvor blant annet et samlet lokalt NIVO-styre var til stede. NIVO er Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner.

Altas mange veteraner

Under kransenedleggelsen på Altagård sa ordfører Monica Nielsen at vi aldri skal glemme innsatsen og risikoen som soldater, krigsseilere og motstandsfolk ga for oss alle og for freden vi nå har.

– Vi er stolte over våre forfedres rolle i Altabataljonens viktige motstandskamp, sa Nielsen, en kamp som ga Alta mange veteraner, minnet hun om. Og flere ble det i fredstid, fordi Alta bestandig har utmerket seg når det gjelder å bidra med personell til fredsbevarende tjeneste ute i verden.

– Hvert år får vi nye veteraner, med egenskaper og kompetanse til å jobbe under press, som forstår og kan kommunisere med andre kulturer, og som evner å ta ansvar både for seg selv og andre. Nye veteraner som samfunnet skal anerkjenne og hedre for sin innsats for en tryggere verden, sa ordfører.