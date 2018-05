– Det ble større avstand mellom partiet og mine verdier

nyheter

– Det har i den senere tid blitt tydeligere og tydeligere for meg at avstanden er blitt for stor mellom partiet og mine verdier og hjertesaker, skriver Erke i en pressemelding etter at hun skilte lag med Arbeiderpartiet.

Hun har informert både Finnmark Ap og sametingsgruppa til partiet, samtidig som hun har stilt plassen til disposisjon.

– Det har vært en tung beslutning å ta, fordi jeg forlater et stort parti, med et stort apparat og med lange tradisjoner. Jeg forlater et parti som har bygd landet på sosialdemokratiske prinsipper, og lagt grunnlaget for den velferdsstaten vi har. Likevel ser jeg ikke annen utvei enn den jeg har valgt nå, sier Erke.