Avdekket ulovligheter i krabbefisket

nyheter

Fiskeridirektoratets nye oppsynsfartøy Rind gjør det mulig for Fiskeridirektoratets sjøtjeneste å gjennomføre effektive tokt, og under kontroll i Finnmark i april og begynnelsen av mai ble flere ulovlige forhold avdekket, skriver direktoratet i en pressemelding.

Der peker de på at flesteparten av de kontrollerte kongekrabbeteinene ikke hadde montert påkrevde fluktåpninger. Derfor er utstyr beslaglagt og fiskerne blir anmeldt. Manglende rapportering av bruk i sjøen og når de blir tatt opp utgjør et annet problem, fordi redskapene blir stående registrert hos Kystvaktsentralen som aktive redskaper og opptar plass for andre fiskere som vil benytte feltene.

– I Varangerfjorden er mangelfull merking av vakene (blåsene) på liner, garn og teiner et problem. Redskaper som er satt på reketrålfeltene uten innmelding, lys og merking kan bli dratt av gårde under reketråling slik at eierne ikke finner dem igjen. Disse kan dermed bli stående å fiske i sjøen og drive skjult beskatning, såkalt spøkelsesfiske, i lang tid, skriver direktoratet.

– Vi ser at det er viktig med tilstedeværelse på fiskefeltene med bakgrunn i antall ulovlige forhold som er avdekket. Det dreier seg om hendelser hvor fisk blir fangstet og levert fra ett fartøy og seddelført på ett annet fartøy, det oppgis feil høvedsmann om bord på fartøy, videre har vi registrert manglende føring av sluttsedler før fartøy forlater mottaksstedet. I samarbeid med Tolletaten har vi også avdekket og anmeldt utenlandske turister for fiske med faststående redskaper, sier toktleder og førsteinspektør Trond Bakken i sjøtjenesten.

Med bakgrunn i kontrollresultatene fra Finnmark vil Fiskeridirektoratet prioritere hyppigere kontroller i dette området framover

– Vi vil se på hvordan vi kan øke vår tilstedeværelse lengst nord og øst i landet når vi får på plass ytterlige et nytt fartøy i løpet av sommeren, sier seksjonssjef Rolf Harald Jensen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.