Egen nettside for strandrydding

nyheter

Ut og Plukk har fram til nå kun vært en aktivitet og en nettside for bærplukking i Nord-Norge. Hugo Tingvoll mener fortsatt at det er gode grunner til å være aktive bærplukkere i nord, men ser at hver enkelt av oss også kan gjøre en forskjell når det gjelder standmiløet.

– På den nasjonale strandryddedagen lanserer friluftsrådene i Nord-Norge en egen modul for strandrydding på «Ut og Plukk». Målet er å få flere til å rydde i fjæra, langs vann og vassdrag. Det å registrere toppturer er populært. Nå ønsker friluftsrådene at det også skal gå sport i det å registrere turer i fjæra der plukking av søppel er målet, sier Tingvoll.

Aldri tidligere har det vært så mye fokus på strandrydding. Ikke rart det når vi ser hvor stort behovet er.

– Vi vet at mange synes det er motiverende og inspirerende å registrere sine turer på en egen nettside. Derfor har forskjellige varianter av turkassetrim blitt så populært rundt om i Nord-Norge. Vi ser det i Vesterålen, i Harstad, Tromsø, Nord-Troms og med Perletur i Finnmark. Nå håper vi det også skal bli populært å registrere strandrydding, klargjør natur- og frilfutslivsentusiasten Tingvoll.

I tillegg til å være daglig leder for friluftsrådene i Nord-Troms og Finnmark, er Tingvoll også koordinator for Ut og Plukk. Nettsiden ble etablert i 2015. Den gang kun med fokus på bærplukking. Nå er altså strandrydding kommet med i tillegg til å det å registrere plukking av multer, blåbær, tyttebær, krøkebær og villbringebær.

På nettsiden er det også statistikk som viser hvilke kommuner i Nord-Norge som ligger best an i landsdelen.

– Strandrydding er først og fremst plukking i fjæra. Men vi skal ikke glemme at i Nord-Norge er det også mye søppel langs vann og vassdrag. Derfor håper vi også å stort engasjement i Indre Troms og på Finnmarksvidda, sier Hugo Tingvoll på vegne av friluftsrådene i Nord-Norge.