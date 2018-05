nyheter

Fra politiets operasjonssentral i Kirkenes ble det trukket et lettelsens sukk like før klokken 06 søndag morgen.

– Da har vi berget oss godt gjennom natten. Det har vært en del feststrøy-meldinger, i hovedsak fra flere stedet i Alta-området. Ingen alvorlige hendelser, fortelles det fra operasjonsledelsen som peker på at den alvorligste hendelsen var at en bilfører i Kirkenes ble kontrollert, og at sjekken ga mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand, noe føreren også er siktet for.