– Møter gjerne Alta kommune for å få ned tomteprisene

Nestleder i Fefo, Bent Haug, sier at det ikke nødvendig å bruke tvang for å få Fefo til å gå fra butikk til samfunnsøktør.

– Jeg har ikke fått med meg at Alta kommune ønsker et skippertak i boligpolitikken. Er det sånn at kommunen ønsker store volum av kommunale eneboliger til selvkostpris, bør Fefo ikke være noen bremse. Tvert om, sier nesleder Haug og legger til:

– Det er gledelig dersom Alta kommune nå er beredt på å gå aktivt inn for å framskaffe tomter og boligområder til selvkost. Det er god logikk i at det vil tvinge markedsprisen ned dersom volumet blir stort nok. I så fall er dette nye toner fra Alta kommune. Som nestleder setter jeg meg gjerne ned med Alta kommune for å finne en god praktisk måte å få satt en slik politikk ut i livet. Men dette er overraskende og helt nye toner fra Alta kommune som tidligere har gitt hele det boligmarkedet til private aktører.

Klar tale

SVs Tommy Berg gikk tidlig søndag ut og gjorde det klart at han ville jobbe for at fylkestinget skulle gi de fylkesutvalgte representantene i Fefo-styret arbeidsordre om å forlate markedsprisstrategien. Berg vil også at Fefo skal være en aktiv partner for blant annet Alta kommune slik at store boligområder kan utvikles. Berg har pekt på en utvidelse av Kvitberget og Svenbakken inn på store Fefoareal, men sier at det også er like store Fefo-areal i vest, nærmere bestemt Skoddevarre.

SV-politikerens krav til Fefo er at de må selge areal til kommunen og forlate strategien om festekontrakter til markedspris. Berg får støtte hos tidligere stortingsrepresntant og partikamerat av Haug, Kåre Simensen.

Stemningsskifte

Bente Haug snakker kun for seg selv, men tror at Fefo-styret vil være villig til å gå i dialog med Alta kommune når premissene er selvkosttomter.

– Når jeg ikke har fått med meg at kommunen har endret kurs. Fra at det i all hovedsak skal være private aktører som bygger ut boligfeltene kan det se ut som Alta kommune nå vil hastore kommunale felt. Det er en måte å dempe tomte- og boligprisene på. Dette er en omlegging, men mitt spørsmål er om dagens ordførerparti har den borgerlige opposisjonen med seg på denne endringen, sier Haug.

Hun vurderer Alta kommune nye boligpolitikk som et stemningsskifte. Hun tror derfor at Fefo og Alta kommune kan finne gode løsninger ved at de har felles interesse av å forvalte ressursene i Finnmark til det beste for innbyggerne.

– Vi er neppe enige om alt, eksempelvis pris, men så lenge vi har et felles mål, vil vi nok også komme til gode løsninger.

Ingen kommentar

Haug ønsker ikke å kommentere utslagene av Fefos politikk i Bollo hytteområde. Der fikk Fefo først godt betalt hos utbygger SB2 for at de skulle få tilfdelingsretten til en lite felt i Bollo. Framtidige hytteeiere har måttet betale rundt 600.000 kroner for tomtene, for deretter å måtte punkte ut opp mot 18.000 kroner i årlig festeavgift til Fefo. Kun halvparten av tomtene er solgt til tross for at de har ligget ute for salg i et godt halvår.

– Dette har jeg ingen kommentar til, sier nestlederen som legger til at hun registrerer at det er god betalingsvilje for hyttetomter og hytter i Alta.

– Uavhengig av hytte- og boligprisingen må jeg legge til at Fefo er satt til å forvalte store verdier og ressurser i Finnmark, og at vi til hjelp har en begrenset administrasjon. Selv med en nøktern oppbygd administrasjon koster den penger, og Fefo er pålagt av Stortinget å drive med overskudd.