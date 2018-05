– Å endre Fefo blir min viktigste oppgave

nyheter

Tommy Berg drar denne uken til Vadsø for å møte i fylkesutvalget som gruppeleder for SV. Samtidig skal han delta i andre politiske møter. I neste uke er han på plass i fylkestinget, og vil bruke de neste dagene til å berede grunnen for det skal gå en arbeidsordre fra fylkeskommunen til representanter i styret for Finnmarkseiendommen (Fefo).

– Bakgrunnen er at Fefo ikke lenger er litt mitt og ditt for folk i Finnmark. Fefo er blitt en aktør hvor seks personer er blitt sin egen generalforsamling og har gjort utviklingen av Finnmark til ren butikk på bekostning av samfunnsrollen. De som betaler prisen er unge finnmarkinger som ønsker å etablere seg i eget fylke, sier Berg og langer ut:

– Det er sosialistisk flertall i fylkestinget og da har vi flertall til å pålegge våre representanter i Fefo-styret til å følge formålsparagrafen til eiendomssstyret, nemlig at Fefo skal være et redskap for innbyggerne. Profitt skal være underordnet samfunnsansvaret.

Debatt i Alta

Bergs utgangspunkt er det som nå skjer i vekstsenteret Alta, som snart ugjør en tredel av fylkets befolkning. Samtidig advarer han mot å gjøre dette til en Alta-sak, og peker på at mange av de unge som nå jakter egen bolig er barn av tilflyttere fra kyst og innland i Finnmark, eller unge som selv har flyttet til Alta med tanke på at de fortsatt vil bo i Finnmark.

I vekstkommunen er Fefo, i ifølge Berg med å presse tomteprisene til himmels, noe som igjen påvirker boligprisene i vekstsenteret slik at mange unge familier ikke har mulighet til å komme inn i boligmarkedet.

– Festeprispolitikken det opererer med er hinsides det samfunnsoppdraget Fefo skulle stå for. Min agenda er at Fefo skal bli en aktiv samarbeidspartner til eksempelvis Alta kommune, og at de sammen skal kunne utvikle store boligområder. Ved at Alta kommune kan tilby store volum med selvkosttomter vil det automatisk presse markedsprisen ned eller stabilisere prisene. Da vil tiden med galopperende boligpriser i Alta være over, synser Berg.

Hytte er luksus

Han reageer også sterkt på at Fefo har lagt seg på ei linje der de selger ut hyttefelt til private bedrifter for millionbeløp og forlanger årlig festekontrakt med hytteier som koster opp mot 18.000 kroner årlig.

– Det er i alle fall ikke vanlige folk som kan få seg ei hytte hvor de først må betale mellom 500.000 og 800.000 kroner til en privat utbygger for tomta, og deretter opp mot 20.000 kroner i årlig feste til Fefo. Men mitt hovedankepunkt er ikke hytteprisingen, men at Fefo ikke vil være med Alta kommune i et samarbeid som kan gi store volum med boligtomter til godt under dagens markedspris, klargjør SV-eren før han møter i fylkesutvalget tirsdag.

Ikke sak

SV-politikeren understreker at Fefos rolle ikke er på den politiske agendaen i øyeblikket, men at han vil gjøre alt som er mulig for å bringe den til topps på politikernes agenda.

– Som sagt er det sosialistisk flertall i fylkestinget, og jeg regner også NSR for å dele mange av verdiene i sosialdemokratiet, og for å være skeptisk til ren markedstenkning. Derfor har jeg stor tro på at vi skal kunne tvinge Fefo inn i samfunnsaktørrolle, klargjør Tommy Berg.

Han får full støtte hos tidligere stortingsrepresentant Kåre Simensen. Han har til nå stått på barikadene som en av de mest ihuga forsvarerne av Fefo.

– Fefo skal være litt mitt og litt ditt for folk i Finnmark. Nå opplever jeg at Fefo er blitt en ren markedsaktør som kun tenker profitt. Taperne er alle de som står i boligkø i Alta, og som presses ut av boligmarkedet av at vi ikke klarer å finne en balanse mellom marked og kommunale tomter til selvkost, sier Simensen.