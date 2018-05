nyheter

Rundt klokken 22 fredag kveld avholdt politiet fartskntroll på Raipasveien. Ikke mange fartssyndere ble fersket, men en mannlig førrer i 30-årene blir fotgjenger for de neste månedene etter at han ble målt til 94 km/t. Veien er skiltet til 60 km/t, og dermed blie det sak og inndragning av førerkort på mannen som hadde det litt for travelt denne fredagen.