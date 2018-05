Gilbert: – Akutt trussel mot liv og helse

nyheter

Helseminister Bent Høie (H) reiste lørdag til Bodø og Tromsø for å rydde opp i luftambulanseberedskapen. Situasjonen er ikke under kontroll, mener overlege.

– Dette er en akutt trussel mot liv og helse. Dette er en uholdbar beredskapssituasjon, sier klinikkoverlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til NRK.

Høie møtte lørdag både ledelsen ved UNN og ved Helse Nord og Nordlandssykehuset for å få en orientering om situasjonen. Han sier at beredskapen akkurat nå er god, men at det kan bli aktuelt å sette inn Forsvarets helikoptre.

– Vi har en god beredskap nå, men dette kan endre seg fra dag til dag. Og da må jeg forsikre meg om at det er planer for å omdirigere ressurser slik at folk får et godt tilbud, sier Høie til NRK.

Satt på bakken

Lørdag ble fire av ni fly i luftambulansetjenesten varslet utmeldt deler av det neste døgnet, ifølge Nordlys. I tillegg er sju av ni fly planlagt utmeldt i løpet av de neste sju dagene. Årsaken er sykdom og mannskapsmangel i Lufttransport AS, som drifter ambulanseflyene.

Ifølge Gilbert har Helse Nord ikke greid å skaffe flytransport til pasienter hele 37 ganger den siste uka, skriver Nordlys.

Luftambulansetjenesten HF, som er ansvarlig for all luftambulanse i landet, valgte torsdag denne uken å leie inn et ambulansefly fra det svenske selskapet Babcock SAA. Det ble sendt tilbake til Sverige etter ett døgn fordi det ikke var egnet for beredskap i Nord-Norge.

Strid om piloter

Om 14 måneder skal Babcock SAA overta driften av luftambulansetjenesten i Nord-Norge fra Lufttransport, som har hatt ansvaret for tjenesten i mer enn 25 år.

Den akutte krisen i tjenesten oppsto etter en konflikt mellom de to selskapene om hva som skal skje med pilotene når Babcock SAA overtar. Nylig brøt Babcock SAA forhandlingene med Norsk Flygerforbund om en kollektiv overgang for Lufttransports piloter.

Saken har vakt sterke reaksjoner, og fredag meldte lederen for kommunestyregruppa i Brønnøy Høyre, Synnøve Egeness Lilleli, seg ut av partiet i protest mot Høies håndtering av saken, ifølge VG.

Hun mener Høie og helseforetakene har håndtert situasjonen svært dårlig.

– Dette er en kaotisk og dårlig situasjon med et anbud som aldri skulle vært ute, sier Lilleli, som også er pilot på ambulanseflyet i Brønnøysund.

Administrerende direktør i Babcock, Marius Hansen, sa til NTB før helgen at alle dagens flygere kan søke seg over til selskapet, og at fristen for dette er forlenget.

(©NTB)