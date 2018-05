Anlegg Nord skal klargjøre Bang-jordet

nyheter

De formelle vedtakene er ikke gjort, men det skal i alle fall to jordskjelv til om ikke Anlegg Nord kan skrive under kontrakten om grunnarbeidene for Bangjordet, boligfeltet som har det offisielle navnet Skogheim.

Tett konkurranse

Tilbudsgrunnlaget ble lyst ut som åpent tilbud på Doffin 20. mars. Tilbudsfristen var 27. april og ved åpningen var det kommet inn tre anbud.

De tre bedriftene som hadde levert inn anbud var Jan Opgård AS, Anlegg Nord ASog Mesta AS. Samtlige tilbydere tilfredsstilte kvalifikasjonskriteriene, og ble godkjent.

Anlegg Nord AS hadde rimeligste anbud med 26.674. 410 kroner eks moms. Jan Opgård AS kom nærmest Anlegg Nord 27.459.345 kroner. Mesta hadde et tilbud på 30.546.366 kroner. Med 25 prosent moms i tillegg betyr det at Anlegg Nord får en kontrakt til rundt 35 millioner kroner. De oppgitte prisene er kontrollregnet og godkjent av kommunen.

Snart kontraktsforhandlinger

Saksbehandler Cicilie Kåsbøll i Alta kommune forteller til Altaposten at hun holder på med en anbudsinnstilling. Det er et administrativt vedtak.

– Anbudsinnstillingen skrives av meg og godkjennes av min sjef Trond Einar Uglebakken. Det var Anlegg Nord AS som var billigst, og Alta kommune innkaller Anlegg Nord til kontraktsmøte når klagefristen på vedtaket er ute, forteller Kåsbøll.