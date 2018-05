Fikk inn 92.000 kr.

nyheter

Camilla Nielsen i Øksfjord har sin egen måte å takke på, med sjokolade i små gaveposer til de som har bidratt til nytt sjokoladeutstyr.

– Folk har vært så gavmilde, det har kommet inn støtte fra hele landet. Så nå får de som ønsket det, en liten takk tilbake, sier Nielsen.

– Det var så artig at folk ville støtte opp og skrev gode ord. Og dette utgjør en reell og stor forskjell for meg, sier hun.

Denne uka var hun i Alta og delte ut små gaveposer med sjokoladeoverraskelser, etter gavebeløpet.

– Jeg synes det var fint å gi noe tilbake til de som har bidratt, sier hun.

Kostet litt mer

Det er etter at hun nå holder på å etablere sjokoladefabrikken sin på nytt, at innsamlingsaksjonen har kommet opp. Hun har ganske enkelt benyttet seg av Startskuddplattformen til DNB.

– Hovedmålet var 73.000, og jeg fikk inn hele 92.000 kroner. Nå kostet maskinen litt mer, så det var egentlig bra, sier hun.

Nielsen har gått til innkjøp av en tempereringsmaskin som hjelper med å smelte sjokoladen og gjøre klar til produksjon. Hun har også kjøpt vibreringsbord, som får ut luftbobler.

– Og så har jeg kjøpt sjokoladeformer an ma, sier hun.

Nå er det bare å finne finansiering til resten av det hun trenger for å få opp den produksjonen hun har tenkt.

Kafé i sommer

– Nå kan jeg gå igang med produksjonen, sier Sjokolade-Camilla, som fant ut at hun like godt kunne kalle seg det alle andre kalte henne for.

Til sommeren planlegger hun å åpne en liten kafé og sjokoladeutsalg i Øksfjord.

– Jeg har produksjonslokaler rett ved det lokale venterommet i Øksfjord. Det er flotte lokaler, og så tenker jeg å ha en kafé der i juli måned, sier Camilla Nielsen.