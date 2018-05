– Strålende for skreien

nyheter

Norge eksporterte 927.000 tonn sjømat for totalt 31,5 milliarder kroner første tertial.

– Volumet er på samme nivå, mens verdien økte med 485 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med de fire første månedene i fjor. I april eksporterte vi 172.000 tonn sjømat til en verdi av 7,7 milliarder kroner. Eksportvolumet er ned 4 prosent, mens verdiveksten er på 847 millioner krone,r eller 12 prosent, melder rådet i en pressemelding.

Fersk, hel skrei har vært etterspurt. Dermed ble det oppnått eksportrekord for skreien, med en verdi på nærmere 200 millioner kroner. Til tross for at lavere kvoter ga lavere fangster, betales det godt.

– Høye torske- og hysepriser fortsetter å bidra til å trekke opp verdien på norsk sjømat, meldes det. Markedet er spesielt godt i Spania, der skreien står særdeles høyt i kurs.

Norge har eksportert 320.000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner hittil i år. Det er en økning i volum på 16 000 tonn, mens verdien er på samme nivå som i fjor.