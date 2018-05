– For lave satser

nyheter

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) i Finnmark, som er en paraply-organisasjon for en rekke foreninger, reagerer på de lave satsene for pasientreiser etter endringene i 2017. Refusjonssatsene for reiser under 300 km ble redusert og satt til kr.2,30 pr. km.

– De faktiske utgiftene er langt høyere enn det refusjonsordningen tar høyde for, heter det i en uttalelse fra rådet, som nylig hadde årsmøte i Alta.

De påpeker også at hotellsatsen på 550 kroner ikke dekker mer enn halvparten av kostnadene. I et fylke med dårlig offentlig kommunikasjonstilbud vil bruk av privat bil ofte være alternativet. PÅ grunn av lange avstander vil det også ofte være behov for overnatting.

– Pasientreiser sine svært lave satser har blitt en stor ekstra økonomisk belastning for kronisk syke og funksjonshemmede med hyppige behov for spesialisthelsetjenester og med trygdeytelser som eneste inntekt. Årsmøtet i FFO Finnmark vil derfor på det sterkeste anmode FFO nasjonalt om å jobbe for å løfte nivået på refusjoner.