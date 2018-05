Statnett girer ned på grunn av kalving

nyheter

Anleggsaktiviteten er stor på grunn av kraftlinja. Helt fra april til juni tas denne aktiviteten ned flere steder, melder Ststnett.

– For å ta hensyn til reinflytting og kalving vil det i enkelte områder bli anleggstans, og aktiviteten flyttes til områder som ikke er berørt av reindrift, opplyser selskapet. Flyttemønster er blant de tingene man vektlegger.

– I områder hvor reinen kalver vil det være lengre anleggsstans. Dette gjelder i områdene vest for Alta, sør for Kåfjorddalen og nord for Skibotndalen, hvor det nå er stans i arbeidet i flere måneder, og oppstart først etter 20.juni.

Statnett satser på tett dialog med hver enkelt distrikt, blant annet for å vite når flokken er i anmarsj. Snøforholdene er blant de tingene som er viktige. Hekkeområdene for rovfugl er også gjenstand for spesiell varsomhet.