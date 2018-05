Kan la nye selskap drive flybasene

nyheter

Krisen i luftambulansetjenesten har mange tapere. Foruten pasientene kan Lufttransport bli en av de store.

– Det er ikke snakk om noe totalt sammenbrudd i ambulanseflytjenesten, men Lufttransport FW AS som har forpliktet seg til å levere fly og mannskap på beredskap, har hatt problemer med å dekke opp alle sine vakter den siste tiden. Dersom situasjonen ikke bedrer seg åpner kontrakten vi har med Lufttransport FW AS for innleie av annen operatør på Lufttransports regning, sier direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell til Altaposten.

Han forteller at det da kan være for kortere eller lengere perioder. Blir situasjonen veldig vanskelig kan det til eksempel være aktuelt å la andre selskap drive en hel base frem til kontrakten med Lufttransport avsluttes 1. juli 2019.

– Lufttransport har gjennom mange år levert veldig bra på beredskap. Vi ser at selskapet har hatt utfordringer med å fylle alle vaktlistene i en periode men at selskapets ledelse og de ansatte jobber hardt og målrettet for levere best mulig. Vi er i tett dialog med selskapet og holder hverandre løpende underrettet om situasjonen, sier Juell.