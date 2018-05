Disse scooterløyper holdes åpen helt til 17. mai

nyheter

Overingeniør Anders Tandberg hos Fylkesmannen i Finnmark sier at datoene 6, 13, og 17. mai er de datoene man har å forholde seg til i Alta kommune.

De som kan holdes åpne helt til 17.mai er vurdert ut fra snøforhold, sikkerhet, naturmangfold og hensynet til reindriftsnæringa, skriver Anders Tandberg i en e-post til Altaposten.

– En lang vinter gjør at skuterløypene kan holdes åpne utover 5. mai. Dette må imidlertid veies opp mot konsekvensene skuterkjøringa kan få for naturmangfold, vilt og rein i en sårbar periode, skriver fylkesmannen i en pressmelding.

123 åpne løyper

– Både i søknadsprosess og behandling av søknadene, har vi lagt vekt på kommunenes innspill i brukerundersøkelsen vi gjennomførte i 2018, skriver Fylkesmannen.

Kommunene skal selv stenge løypene så raskt som mulig dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er farbare eller om det er fare for kjøring på barmark. Dette gjelder særlig for løyper som starter i lavlandet, skriver Fylkesmannen. Og de legger til at kommunen selv skal stenge løypene så raskt som mulig hvis skredfaren øker eller det blir usikker is på vann og vassdrag. Kommunen skal følge med på varsom.no og vurdere skredsituasjonen kontinuerlig. Skredfaren kan endres fra dag til dag. Hvis reindrifta ber om det, skal kommunen stenge løyper så raskt som mulig.

– For å unngå forsøpling, må kommunene sørge for at løypestikkene samles inn før løypene stenger. Unntaket er der kommunen har fått dispensasjon til å samle inn stikkene etter at løypene er stengt.