Ber om disp for å holde skiløypa åpen

Det er ikke bare scooterfolket som vil nyte naturen lengst mulig i mai. Stortingsrepresentant Marianne Haukland har engasjert seg i oppropet "Vi som vil ha skiløype i Sarves/Nipivannet også etter 5. mai". Underskriftsaksjonen går sin gang denne uka og håper er å ha 2000 underskrifter før 5. mai.

Disp til løypekjøring

I en henvendelse til Fylkesmannen ber hun om at det gis scooter-dispensasjon for å preparere løypene også etter 5. mai.

Allerede 12. april søkte Rafsbotn IL om dispensasjon i motorferdselloven for å fikse løypen, men også denne gangen ble det nei for Hans-Willy Hansen og de andre ildsjelene.

– Dette gjør de frivillig og på dugnad for alle skiinteresserte turgåere, mosjonister og utøvere som liker å benytte seg av løypa. Mai er ofte den fineste tiden å være på fjellet. Sola varmer endelig og snøen holder seg fin lenge, dersom man får lov å fortsette å preparere løypen, begrunner Marianne, som også har Venstres Leif Wasskog med på laget.

Marianne har ikke hytte eller campingvogn i området, men ble kontaktet av Rafsbotn IL.

– Jeg synes det er for galvt at vi har et stivbeint regelverk og at idrettslaget får nei til disp hver gang. Det er en kjempefin løype som bør brukes, så lenge forholdene holder seg, sier Haukland til Altaposten.

Flyttet forbi

Hun mener dette ikke er til ulempe for reindrifta.

– Reineier Henrik Buljo har for lengst flyttet reinen forbi området til sommerbeite og vil ikke bli negativt påvirket av en dispensasjon til å preparere løypen, påpeker Haukland.

Ved Nipivann er det mange som benytter muligheten til å utvide sesongen. I tillegg til konkurranseløpere fra de lokale idrettslagene, er det trimmere i massevis.

– Norsk bobil og caravanklubb avdeling Alta har 48 faste plasser pluss et par gjesteplasser. Det er mange hytter i dette området. Flere har uttrykt at de ønsker å fortsette å gå på ski dersom forholdene er fine, begrunner hun videre.