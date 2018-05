– Ta ansvaret Høie fraskriver seg

nyheter

En frustrert Alta-ordfører mener sentrale politikere må våkne. Monica Nielsen mener situasjonen der ingen fly i nord var tilgjengelig, og at eneste løsning ble å sende helikopter fra Tromsø for å hente et livstruende hjertesyk pasient, illustrerer sammenbruddet i luftambulansetjenesten i nord.

– Jeg er er veldig glad for UNN og Mads Gilbert reagerer og er tydelig på at vi har et sammenbrudd. Vi ser alle at den situasjonen regjeringen har brakt oss inn i er helt uholdbar og at det kun er snakk om tid før liv går tapt. Vi har en helseminister som sitter helt rolig, og ei regjering som bevisst bruker sosial dumping som virkemiddel for å spare penger, sier Alta-ordfører Monica Nielsen.

Hun oppfordrer nå lokale Frp- og Høyre-politikere til si høyt og tydelig fra til sine egne om at de ikke aksepterer at helsetilbudet til en hel landsdel ofres i et anbudsprosess som aldri burde vært igangsatt.

– Det er avgjørende for vår trygghet at vi kan ta vare på den kompeansen som er bygd opp gjennom 30 år. I stedet legger man opp til et anbudssystem der der konkurransen er kun en ting; lønn og pensjon. Det er en oppfordring til sosial dumping, og ingen kan være overrasket over at pilotene ikke godtar sterkt svekkende lønns- og arbeidsvilkår og søker seg til andre selskap, sier Alta-ordfører og legger til:

– Dette er en varslet krise. I stedet for å reise rundt å terrorisere ordførere på sine kontorer i nord burde Frp nå ta ansvar for helsepolitikken. Livet er det viktigste vi har, og det settes nå på spill av regjeringen som toer sine hender og skyver alt ansvaret over på helseforetaket. Er Frp lokalt opptatt av å få gjort noe med helse?

Også varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) mener at nok er nok, og at sentrale politikere bør gripe inn.

– Hendelsen med pasienten i Kirkenes gikk bra etter det jeg forstår, men hva om pasienten ikke hadde hatt tilgang på Kirkenes sykehus som kunne gjøre mye i tiden fram til helikopteret kom? Hva om pasienten hadde vært i Båtsfjord, eller i Alta, hvor vi ikke har sykehus og de mulighetene Kirnenes sykehus hadde for å stabilisere pasienten? Jeg bare spør, og min konklusjon er at vi sviktes grovt av sentrale politikere. Men dette er først og fremst et ansvar for regjeringen og helseminister Bent Høie, sier Håkegård Pedersen.