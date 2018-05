Statnett-sjefen på befaring i Øst-Finnmark

nyheter

Det er ingenn hemmelighet at kravet fra Øst-Finnmark er at kraftlinja til Skaidi forlenges østover. Statnett-sjefen dro til fylkeskommunen, Fylkesmannen og Varanger Kraft for å få dialog om dette, i tillegg til å gjeste vindparken på Raggovidda.

– Vi bygger for å møte forbruk, det er vårt mandat. I mangel på nytt forbruk var det derfor nødvendig å søke midlertidig dispensasjon fra tilknytning til konsesjonsgitt vindkraft i Øst-Finnmark, forklarer Auke Lont i en pressemelding fra Statnett.

De tar nå en grundigere gjennomgang for å sikre at de ikke har oversett noe forbruk og om det kan ligge planer for økt forbruk.

Auke Lont forteller om nyttige samtaler i Øst-Finnmark, blant annet med Varanger krafy som presentere prosjektet om hydrogen-lagring.