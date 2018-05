Færre trafikkulykker i Finnmark: – En viktig grunn er lavere folketall

nyheter

Ulykkken skjedde på Kvikstadheia i Nordland, en 36 år gammel mann på sykkel døde da han kolliderte med en personbil.

Det var den første dødsulykken med syklist involvert i Nord-Norge siden august 2016, skriver Statens vegvesen.

Ingen i Finnmark

I Finnmark er det så langt ingen som har omkommet i trafikken. Og titter man bakover i tid er det helt på linje med hvordan det har vært de siste årene. I fjor i april var også tallet null. I 2015 og 2016 omkom to personer, i 2014 var det null og i 2013 var det en.

Trond Harborg i seksjon for plan og trafikk i Statens vegvesen sier det er flere årsaker til at det er lave ulykkestall i Finnmark, men han trekker fram to viktige grunner.

– Folketallet er lavere og gjennomsnittlig trafikkmengde på veiene i Finnmark er lavere enn de to andre fylkene i Nord-Norge.

Årsaker som også Trygg Trafikk mener bidrar til at det er færre ulykker og trafikkdrepte i Finnmark.

– Det bor mindre mennesker i Finnmark og det er mindre offentlig vei, skriver kommunikasjonssjef Ann-Kathrin Årøen i en mail.

Ifølge tall fra Statens vegvesen ser det slik ut for Finnmark, Troms og Nordland fra 2010 til i dag: