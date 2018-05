Kraftig børsfall etter frykt for fiskeskatt

nyheter

Kraftige fall for laksegigantene Marine Harvest og Salmar bidro til at hovedindeksen på Oslo Børs gikk ned med 0,32 prosent til 858,96 poeng mandag.

Alle de store sjømataktørene gikk ned i løpet av mandagen, skriver E24. Sjømatindeksen OSLSFX endte ned med 3,36 prosent, mens Marine Harvest, mest omsatt på Oslo Børs, falt med 2,97 prosent. Salmar – nest mest omsatt – falt med hele 6,99 prosent.

Med store fall for Lerøy, Grieg Seafood og Norway Royal Salmon i tillegg, tapte de store sjømataktørene til sammen 8 milliarder kroner i markedsverdi på en enkelt børsdag, ifølge E24s beregninger.

Nedturen skjer etter nyheten om at regjeringen skal utrede en såkalt grunnrenteskatt av samme typen som finnes i olje og vannkraft, på havbruk.

Det var imidlertid ikke bare sjømatselskapene som falt. Også Statoil (-0,1 prosent) og Norsk Hydro (-0,9 prosent) bidro til mandagens nedgang.

Blant de ti mest omsatte dro DNB (+0,5), Orkla (+0,8) og Yara (+0,9) mest opp.

Frykten for grunnrenteskatt på havbruk gjorde seg ikke gjeldende på de toneangivende børsene ellers i Europa. Både DAX 30 i Frankfurt (+0,3 prosent), FTSE 100 i London (+0,1 prosent) og CAC 40 i Paris (+0,7 prosent) krøp oppover i løpet av mandagen.

Oljeprisen krøp på sin side ned i løpet av mandagen. Ved 18-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for en snittpris på 74,35 dollar, ned fire cent siden midnatt. Den amerikanske lettoljen økte marginalt i verdi, og ble omsatt for 68,18 dollar fatet på samme tidspunkt. (©NTB)