– Selg til kommunen

– Skal Nordkapp-samfunnet få mer avkastning av turisttrafikken til Nordkapp, må kommunen få kjøpe eiendommen fra Fefo. Det vil sikre utvikling og aktivitet lokalt, sier Bjørn-Atle Hansen til Radio Nordkapp.

Hansen er opprinnelig fra Magerøya og mener tiden er inne for at hjemkommunen får dra nytte av turistattraksjon nummer 1.

Alta kommune har samtidig en lignende debatt gående, blant annet knyttet til det nye industriområdet på Skillemo.

– Det er næringslivet og kommunen som har bidratt til utviklingen i Alta, ikke Fefo. Dermed er det urimelig at næringslivet i all evighet skal betale festeavgift til Fefo, sier Hansen til radiostasjonen.

Nå håper rådmannen at andre kommuner vil ta opp saken politisk og sørge for at Fefo endrer politikken og selger tomter.

– Jeg skjønner at Fefo skal ha inntekter til driften av selskapet, men spørsmålet er hvor mye penger de skal ha i banken, sier Hansen.

Hansen mener man burde handlet da Statskog var grunnforvalter. Da kunne man kjøpe eiendommer for en rimelig penge.

– Alta kommune skulle kjøpt opp all grunn i sentrum den gang. I dag ser vi at dette var en tabbe, sier Hansen.