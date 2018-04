Tidenes livesatsing

nyheter

Når sesongen er omme vil Altaposten etter planen ha streamet minst 49 lokale kamper. Markedssjef Yngve Reginiussen er godt fornøyd med å kunne tilby kamper fra hele spekteret, og både på kvinne- og herresiden, til lokalavisas trofaste kunder:

– Vi streamer kampene til BUL sitt 2. divisjonslag kvinner, BUL sitt herrelag i 4. divisjon, Alta IF sitt 4. divisjonslag herrer, Alta IF sitt damelag i 3. divisjon og Tverrelvdalens herrelag i 4. divisjon.

– Vi har også radiosending på hver av hjemmekampene til Alta IFs 2. divisjonslag, herrer. Her kjører vi stream på de i kommentatorbua, samt har intervjuer både i pauser og etter kampen. Som noen av våre seere fikk med seg forrige helg kjører vi også «Før kampen med Frank og Øystein», to timer livestream som oppspark til enkelte av kampene, forklarer Reginiussen.

Kan bli mer

Men det stopper ikke der.

– Vi jobber med muligheten for å få til et samarbeid med Rafsbotn, med streaming av hjemmekampene deres.

– Og oppå dette kommer selvfølgelig alle øvrige streams, fra nyheter og debatter, kulturbegivenheter og andre sportshendelser. Vi har drevet med direktesending siden midten av 2000-tallet, men det vi gjør i år er helt klart den største satsingen vi har hatt på livesendinger, sier Reginiussen stolt.

– Hvor mye penger koster dette?

– Vi har ikke så veldig lyst til å regne på dét. Poenget er at dette er noe vi har lyst til å gjøre som mediehus. Vi ønsker å gi noe mer til våre kunder som er interessert i lokal fotball. Oppfordringen er åpenbart at alle ser kampene live, men for de som er bortreist, rammet av sykdom eller for bortelagets tilhengere så finnes det nå en mulighet for å få med seg kampene via altaposten.no.

– Vi er veldig stolte over å få dette til! Dette er en stor satsing på lokal fotball, som føyer seg inn i en lang rekke med gode streamingprosjekt som vi har hatt her på Mediehuset Altaposten. Og, om utviklingen fortsetter, så blir det bare mer av dette i årene som kommer, sier Reginiussen.

Lang fartstid

Også redaktør Rolf Edmund Lund er stolt av hva mediehusets folk får til:

– Vi støtter oss på en kompetanse bygget opp over mange år, der Altaposten var tidlig ute med å ta styringen hva angår streaming av små og store arrangement i lokalsamfunnet. Det høster vi frukter av nå. Vi er tilstede på store nyhetshendelser, vi dekker viktige kulturbegivenheter og har en rekke livestreams fra sportslige begivenheter – og da ikke bare fotball, sier Lund, og viser særlig til satsingene på NM Masters i svømming, håndballkampene og -turneringene gjennom vinteren.