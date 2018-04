Stor interesse for Nye Hammerfest sykehus

nyheter

Christian Brødreskift ved Sykehusbygg overdriver ikke når han sier at deltakelsen var overveldende. Rundt 40 personer fra 20 ulike entreprenører fra land og strand møtte til dialogkonferanse før helgen.

– De reiser ikke til Hammerfest uten å ha stor interesse i prosjektet, sier Brødreskift i en pressemelding.

Under dialogkonferansen fikk de oppmøtte møte blant andre prosjektsjef ved Finnmarkssykehuset, Lill Gunn Kivijervi.

– Det entreprenørene har fått presentert, er et resultat av en god prosess etter et godt samarbeid mellom prosjektet og de ansatte gjennom hele konseptfasen. Det vi har kommet fram til er et resultat av tett og god dialog med brukerne, våre ansatte. Det blir et veldig bra sykehus, sier Kivijervi.

– Normalt kommer entreprenøren litt senere inn i prosessen, men vi ønsker å få entreprenør inn som rådgiver tidlig. Det skal være et samspill der entreprenør, arkitekt og byggherre spiller hverandre gode, legger Brødreskift til.

Det poengteres at slike konferanser er nyttige for entreprenørene fordi de får kunnskap om Finnmarkssykehusets planer, utfordringer, behov, premisser,mål og kunnskap om risikoen i prosjektet.

Dette er prosjektet

Prosjektets ramme er 1,95 milliarder inkludert 15 prosent usikkerhetsmargin.

Netto funksjonsareal er 12.000 m2, det vil si cirka 20-25.000 m2 bruttoareal.

Dette skjer videre

Mai- August 2018: anskaffelse av entreprenør, arkitekt og øvrige rådgivere

August 2018- mai 2019: Forprosjekt

September 2019: Forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset

Oktober 2019: Forprosjektrapport styrebehandles i Helse Nord RHF

September- Desember 2019: Detaljprosjekt/totalentreprise/samhandlingsarena

September 2019: Utfylling og forbelastning av tomt

Mars 2020: Byggestart

Juni 2021: Tett bygg

2023/2024: Opplæring og innflytting

2024: klart for pasienter