Skryter av reindrifta etter finnmarksbesøk

Statsminister Erna Solberg (H) var full av lovord da hun besøkte reindriftsnæringen i Finnmark. Samtidig manet hun til solidaritet i disputten om areal.

– Besøket er ment for å belyse kultur, mat og aktivitet knyttet til reindriftsnæringen, sier statsministerens pressekontakt Anne Nordskog til NTB.

Statsministeren og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) ble blant annet tatt imot av en rein- og reiselivsbedrift som arrangerer reinopplevelser ved Nipivannet. Der møtte de mandag morgen reineieren Nils Henrik Sara, tidligere leder i Norske reindriftssamers Riksforbund (NRL).

– Det har vært en fantastisk opplevelse. Rein er en viktig fremtidsnæring, men også en tradisjonsbærer som må forvaltes riktig. Vi er til forpliktet å vedlikeholde samisk kultur for å ha et fortsatt variert Norge. Reindriftskulturen er også noe av det som gjør Norge eksotisk som reisedestinasjon for veldig mange, sier Solberg til NTB.

Trangt om plassen

Statsministeren og Sara diskuterte blant annet den hardere kampen om areal i Nord-Norge mellom reinsnæringen og byggenæringen.

– Folk tenker jo ofte at vi i reinsnæringen i Nord-Norge har arealer i bøtter og spann, men mange landområder er i bruk til andre formål så langt øyet kan se. Det er viktig med dialog mellom partene slik at vi kommer fram til den beste løsningen, sier Nils Henrik Sara.

Det har vært en positiv markedsutvikling for reindriftsnæringen og en økende etterspørsel av produkter derfra, mener Solberg som imidlertid maner til samarbeidsvilje, også i disputter om areal.

– Det er avgjørende at vi finner gode måter å vedlikeholde reinsdriften på, samtidig som vi avveier utbyggingsprosjekter og storsamfunnets ønsker i disse områdene, sier hun.

Etter besøket til reiselivsbedriften gikk turen nordover til Áisaroaivi i Kvalsund kommune, der Solberg og Dale ble servert reinkjøtt og presentert for samisk kultur.

Konflikt om tak på antall rein

Dales tidligere møter med samiske reineiere har imidlertid ikke alltid vært like gemyttlige. Reineieren Jovsset Ánte Sara tok i 2017 Dale og staten til retten etter at staten påla ham å halvere flokken for å «sikre reindriftssamene en økologisk bærekraftig reindriftsnæring».

Vedtaket om tak på antall reinsdyr i et distrikt tillater reinaktørene å fordele internt. Men om det ikke lar seg gjøre, må man fordele proporsjonalt, mener Solberg.

Statsministeren peker på den svake beiteveksten i Vest-Finnmark og mener det er nødvendig med en regulering av antall rein for å ivareta vekst.

– Vi må være bevisst på hvor mye naturen kan tåle, sier hun.

Til europeisk domstol

Sara, som for øvrig ikke er tilknyttet Nils Henrik Sara i denne saken, mente det var umulig å leve av en så liten flokk, og vant fram med sitt syn både i tingretten og lagmannsretten. Men han tapte til slutt i Høyesterett.

Sametingspresident Aili Keskitalo uttrykket da dyp skuffelse over Høyesterett-kjennelsen, og Sara har siden valgt å ta saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

