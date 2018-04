Anmeldte politiet for ikke å låse leiligheten etter pågripelse

nyheter

Bakgrunnen er at politiet ikke hadde låst leiligheten til NNs bror etter en pågripelse. NN anmeldte ansatte i politiet i Finnmark på vegne av sin bror for det han mener var et brudd på straffelovens § 172, – grov uaktsom tjenestefeil.

Henla saken

Spesialenheten hadde i midten av april saken oppe til behandling. Her ble det hentet inn blant annet politiets oppdragslogg.

– Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart og spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Nedtegninger i oppdragsloggen viste at det var forsøkt å finne nøkkel for å låse leiligheten og at leiligheten ble besørget avlåst av politiet i løpet av en times tid.

Saken ble dermed henlagt uten videre etterforskning.