Syv uker er alt som skal til

Selv om det kan høre flåsete ut, understreker Wik at Alta kommune har noen utfordringer knyttet til folkehelsen. Han har derfor valgt å trekke frem NTNUs (Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet) kompakte og enkle treningsprogram.

– Vi er paradoksalt nok veldig inaktive sammenlignet med resten av norge – til tross for at vi har naturen rett utenfor utgangsdøra. Vi er også noe overvektige på sesjon, så det er flere ting å strekke oss etter. Programmet NTNU har laget er kokt ned og og gjør ting så effektivt som mulig. Perfekt for de som opplever tidsklemmen, sier han.

Kom i form på 7 uker

NTNU har laget et 7 ukers treningsprogram, med cirka tre økter hver uke. Man trenger derfor ikke stålsette seg på at man må være i aktivitet i en hel time hver gang.

Wik forteller at programmet ligger på NTNUs hjemmside.