nyheter

Ronny Berg har all grunn til å smile. Under landsmøtet til FrP sanket han desidert flest stemmer, 157 for å være presis, og får nå fast plass i sentralstyret.

– Jeg er utrolig glad for at jeg har kommet inn på fast plass og får sjansen til å påvirke politikken til partiet, sier han.

Berg har tidligere hatt posisjon som 1. varamedlem.

– Tar du med deg noen fanesaker?

– Det blir å løfte opp saker som berører kommunene i Norge. Enten det skulle være helse eller samferdsel, avslutter han med.