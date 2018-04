Kristians blodåre i hjernen var på størrelse med en golfball

nyheter

– Det var et var som et mareritt, sier Knudsen til barrowneuro.org, hvor han ble operert for aneurisme.

Aneurisme Aneurisme er oftest betegnelse på en avgrenset utvidelse av en pulsåre. Kilde: Lommelegen.no

Knudsen har levd med diagnosen siden 2006 og har gjennomgått to operasjoner i Norge i forsøket på å bli frisk. Etter den andre operasjonen fikk han slag og har måtte kjempe mot blant annet hukommelsestap.

Da aneurismen ble for stor, på størrelse med en golfball, og livet sto på spill turte ikke norske leger å ta flere operasjoner.

Sendt til USA

Han ble fortalt at kun to sykehus i verden kunne forsøke å redde hans liv. Et sykehus i Japan og Barrow Neurological Institute i Phoenix, USA. Valget falt da på Barrow. Hit dro han i midten av april dro sammen med sin kone, Stine, og deres to barn.

Operasjonen ble satt til 19. april.

Lang erfaring

Barrow skriver i en pressemelding at de hvert år gjennomfører hjernekirurgi enn noe annet sted i USA med nevrokirurg Michael Lawton i spissen.

– Hans aneurisme lå veldig dypt inne i hjernen, noe som gjorde det vanskelig å behandle. Vi brukte en sjelden metode som involverer både åpen kirurgi og lite invasiv kirurgi for å fjerne aneurismen trygt. Svært få kirurger kan utføre denne typen operasjon, sier Lawton.

Kristian Knudsen ble skrevet ut fra sykehuset etter fem dager og vil returnere til Norge om kort tid.

– Vi er evig takknemlige for alt de har gjort for oss. Nå kan vi leve trygt og kan planlegge fremtiden sammen med våre barn, sier Stine Knudsen.