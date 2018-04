I morgen er fristen for levering av skattemeldingen

nyheter

Å få en baksmell på skatten er for de fleste en litt ubehagelig opplevelse og noe vi ønsker å unngå. En ny forbrukerundersøkelse Respons har utført for SpareBank 1 viser hva nordmenn faktisk gjør for å slippe restskatt.

– For mange er baksmell på skatten den store frykten. Men heldigvis er det lett å gjøre noe med det. Jeg synes det er smart å gardere seg allerede nå for å slippe en ekstra utgift når sommerferien starter neste år, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1 i en pressemelding.

Dette gjør vi for å unngå eller dekke inn en eventuell restskatt:

18 prosent har bedt arbeidsgiver trekke ekstra skatt

Dette er en veldig enkel metode som mange kan bruke. Kontakt lønningsansvarlig der du jobber og be om å bli trukket for eksempel500 kroner eller et annet beløp i ekstra skatt hver måned. Du kan ikke disponere pengene når de først er betalt inn, men du får dem tilbake med renter året etter.

16 prosent har endret skattekortet

Alle kan selv endre skattekortet sitt på Skatteetatens nettsider. Dette er særlig aktuelt når dine inntekter eller fradrag har endret seg betydelig. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet slik at du ikke må informere eller levere noe til arbeidsgiver.

11 prosent har satt av penger for å dekke restskatten

Denne metoden passer godt for den som har god sparedisiplin. Du kan spare et fast beløp hver måned eller variere akkurat som du selv vil. Men skulle det dukke opp en økonomisk krise, har du pengene tilgjengelig.

– I tillegg er det mulig å spare skatt allerede i år ved å gå gjennom skattemeldingen og sørge for at du får med deg alle fradragene du har krav på. Jeg tror enda flere kan unngå restskatt om de bruker noen minutter på å sjekke skattemeldingen, sier Gundersen.

Foreløpige tall fra Skatteetaten viser at rundt 800.000 personer ligger an til å få restskatt i år mens 2,8 millioner får penger tilbake. Frist for levering av skattemeldingen er mandag 30. april.