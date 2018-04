– Gode resultater på landsmøtet

nyheter

– Økt fokus på beredskap i Finnmark, og Ronny Berg inn i sentralstyret må sies å være gode resultater, sier en fornøyd fylkesleder Selvaste Persen.

Han viser til at landsmøtet enstemmig vedtok resolusjonen Finnmark FrP hadde fremmet, om økt beredskap i fylket for å ivareta folk og bedrifters liv, helse og verdier.

– Det var veldig viktig for oss etter den vinteren vi har hatt i Finnmark, med stengte veier og isolerte samfunn. Jeg er veldig glad for at den ble enstemmig vedtatt av landsmøtet. Finnmark FrP fikk også enstemmig vedtatt en resolusjon om helikopter til kystvakten. Dette er også viktig for å hevde norsk suverenitet. I tillegg ble det vedtatt en god resolusjon om forsvaret der Finnmark og Troms fikk flettet inn egen tekst.

Berg i sentralstyret

– Vi er også veldig fornøyd med at Ronny Berg fra Alta ble valgt inn i sentralstyret. Han blir en røst fra grasrota og distriktene inn mot våre folk sentralt i Oslo.