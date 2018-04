Leier inn svensk ambulanse-jet

nyheter

I en pressemelding fremgår det at Luftambulansetjenesten HF i dag leid inn en ambulanse-jet fra Sverige. Årsaken er at det skal en pasient fra Nord-Norge skal til flys Gøteborg.

–Helseforetaket vil fortløpende vurdere å leie inn ambulansefly med mannskap fra andre flyselskap dersom Lufttransport FW AS ikke klarer å opprettholde beredskapen selskapet har forpliktet seg til, heter det.

Hastemøte

Flere piloter meldte seg fredag ettermiddag og kveld ikke skikket til å fly. Dette skjedde etter at forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og det nye flyselskapet som skal overta ambulanseflytjenesten 1. juli 2019 brøt sammen fredag ettermiddag.

Samtlige fly ble dermed stående på bakken uten tilstrekkelig mannskap.

Lørdag ble Lufttransport FW AS hentet inn til hastemøte hos oppdragsgiver Luftambulansetjenesten HF for å gå igjennom det som har skjedd og fine løsninger som skal hindre at noe liknende skjer igjen.

To ambulansefly fortsatt på bakken – helseministeren ser alvorlig på situasjonen Helseminister Bent Høie (H) ser alvorlig på konflikten som mellom ambulanseflygerne og selskapet som skal ta over som operatør Luftambulansetjenesten.

– I natt har vi stått helt uten ambulanseflyberedskap og det er ikke akseptabelt. Flyene er særlig viktig når pasienter har behov for rask transport over store avstander. En del av flyenes oppdrag kan løses med våre 13 helikoptre og med redningshelikoptre, ambulansebåt eller bil. Men totalt bortfall av flyberedskap over lengere tid truer både liv og helse. Så dette er ikke godt nok. Det sier administrerende direktør Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell i pressemeldingen.