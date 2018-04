Ber om byggeråd rundt sykehuset i Hammerfest

nyheter

Om det er erfaringene med byggeskandalen Nye Kirkenes Sykehus, et bygg som er mer enn ett år forsinket og kan få store økonomiske overskridelser, som er bakgrunn, vites ikke. Finnmarkssykehuset HF er prosjekteier og byggherre for Nye Hammerfest sykehus (NHS) og avholder i alle fall i dag, fredag, en dialogkonferanse med byggebransjen og leverandørerer av varer og tjenester.

«For å være i tettere kontakt med markedet, og informere og å få innspill på tenkte løsninger om prosjektet legges det opp til dialogkonferanse med næringslivet og interesserte rådgivere og entreprenører», heter det i utlysningen på Doffin.

Løsningen for utbyggingen av Nye Kirkenes sykehus ble at et tysk firma fikk den største av to totalentrepriser i en såkalt modulbyggløsning. Den andre totalentreprenøren, Kirkenes Byggservice, gikk konkurs under byggingen.

Under dialogkonferansen vil det bli gitt informasjon om det samlede prosjektet og spesielt om de utfordringene utbyggingsorganisasjonen ønsker innspill på vedrørende prosjektets valg av løsninger og muligheter for optimalisering av prosess og samarbeid.