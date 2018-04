Alta igjen på vingene

nyheter

Fredag ettermiddag ble alle de ni ambulanseflyene til luftambulansetjenesten satt på bakken. Samme kveld mellom kl. 18.00 og 20.00 ble også de sju flyene som har nattevakt tatt ut av beredskap. Årsaken er at pilotene i flyselskapet Lufttransport FW AS, som leverer fly og mannskap i beredskap for tjenesten, har meldt seg ikke skikket til å fly

Utmeldingene kom rett etter at forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og det nye flyselskapet som skal overta tjenesten 1. juli til neste år brøt sammen.

Ser ut til å løse seg

Kommunikasjonsrådgiver ved Luftambulansetjenesten HF, Knut Haarvik sier overfor Altaposten at flere av flyene igjen er på vingene.

– Kirkenes, Alta 1 og Alta 2 er på vingene. Brønnøysund er på vingene, og én av de to flyene som flyr på Gardermoen er på vingene. Det er også sagt at Bodø skal ta opp beredskapen klokken 12. Da står vi igjen med at Tromsø og Ålesund er meldt av beredskap frem til kveldsvakt, opplyser Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver Luftambulansetjenesten HF overfor Altaposten.

Vurderer fortsatt innleie

Det ble i går meldt at Luftambulansetjenesten HF sjekker sjekket muligheten for å leie inn ambulansefly med mannskap fra andre kommersielle aktører dersom situasjonen skulle fortsette. Haarvik sier at det fortsatt kan være aktuelt med fly med mannskap fra andre ambulanseleverandører.

Saken oppdateres.