Alta-ordfører Monica Nielsen ber helseminister Bent Høie komme på banen i ambulanseflysaken.

Hun vil vite hvordan han bidrar til å sikre at befolkningen i landet, særlig lengst nord, ikke blir stående uten kritisk infrastruktur som ambulansefly.

– Distrikter har vært satt i en helt uholdbar situasjon med at ambulansefly har stått på bakken framfor å være operative. Dette er totalt uakseptabelt for samfunnssikkerheten, sier Alta-ordfører Monica Nielsen, som sammen med stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkhol, i en pressemelding ber om at Høie engasjerer seg.

De mener usikkerheten er uholdbar, et drøyt år før anbudet trer i kraft.

– Når det er bestemt å anbudsutsette, noe vi tviler sterkt på er den rette måten å drive viktig norsk helseinstrastruktur på, så er det helt uakseptabelt at befolkningen i særlig grad i nord blir skadelidende i overgangen mellom to selskaper, mener Ap-trioen.

– Det er helsemyndighetenes ansvar å sikre en forsvarlig overgang, som ikke setter liv og helse på spill. Som valgt inn på stortinget fra nord ser jeg svært alvorlig på denne situasjonen og ber ministeren komme på banen for å sikre at dette ikke blir situasjonen det neste året frem til nytt selskap overtar all flyvning, sier Cecilie Myrseth, som vil ta opp saken med helseminister Bent Høie.

Dette viser at det er utfordringer når kritisk infrastruktur privatiseres. Vi trenger trygge og stabile tjenester/beredskap. Det er uholdbart at flyene var ute av drift i et halvt døgn og vi må vite at dette ikke skjer igjen. Det er helt avgjørende for oss som har flest innbyggere i Finnmark og ikke sykehus, sier Alta-ordfører Monica Nielsen.

