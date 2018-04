– Distriktsruter må skjermes

nyheter

Distriktsrutene på kortbanenettet må skjermes fra flypassasjeravgiften, krever Fremskrittspartiets tre nordligste fylkeslag.

Flypassasjeravgiften bør ikke gjelde for fly under 20 tonn, mener Frps fylkeslag i Nordland, Troms og Finnmark.

– Det vil skjerme de flytypene som betjener distriktene og kan føre til at tilbudet i distriktene blir bedre. Flypassasjeravgiften for øvrige ruter vil i så fall måtte øke med 2,50 kroner hvis staten fortsatt skal få inn det samlede beløpet på 1,9 milliarder kroner, heter det i et forslag som skal behandles på Frps landsmøte søndag.

– Det vil være en distriktspolitikk som Frp kan være bekjent av, konkluderes det.

Nylig opplyste regjeringen at Finansdepartementet ser på en ny innretning der de korte flyreisene får en lavere sats og de lengre flyreisene en høyere passasjeravgift enn i dag.

Flypassasjeravgiften er 83 kroner for hver reise. På grunn av mellomlandinger vil distriktsruter i Norge derfor ofte ende med langt høyere samlet avgift enn en reise mellom Oslo og New York, påpeker Nordland, Troms og Finnmark i forslaget. (©NTB)