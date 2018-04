Babcock bryter med flygerne

nyheter

Etter det Altaposten kjenner til har Norsk flygerforbund fått beskjed fra anbudsvinner og forhandlingspartner Babcock om at de bryter forhandlingene som har pågått siden 1. mars.

Sendte ut informasjon

De har informert om av forhandlingene er avsluttet og at søkeprosessen er åpen for individuelle søkere til og med 6. mai.

Norsk flygerforbund (NF) har sammen Lufttransport Flygerforening (LTF) informert sine medlemmer om den dramatiske utviklingen.

– Forhandlingene har vært svært krevende, og Babcock har stilt ulitmate krav. Det har vært umulig å sikre en avtale som viderefører samme betingelser for piloter i det nye selskapet, heter det i brevet fra ledelsen.

Innrømmelser

Babcock vant anbudet på å drive tjenesten 300 millioner billigere i seks år. NF hevder at dette er muliggjort gjennom hovedsakelig å dumpe ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

– Til tross for at vi har gitt betydelige innrømmelser, og har vært villige til å akseptere det siste tilbudet Babcock ga oss, har selskapet til vår store overraskelse og skuffelse likevel valgt å bryte forhandlingene med NF, heter det i brevet som er sendt ut. I løpet av kvelden er det ventet en pressemelding om dette.

Refser foretaket

Forbundet gir mye av ansvaret til helseforetaket og Luftambulansetjenesten HF.

– De bærer det største ansvaret for at dagens ambulanseflygere, som med unik kompetanse og erfaring, ikke videreføres til en ny operatør. At norske helsemyndigheter ikke sikrer nøkkelpersonell til en samfunnskritisk og livsnødvendig tjeneste som luftambulansen, men overlater til en helt ny operatør og Norsk Flygerforbund som arbeidstakerorganisasjon å ordne opp, er intet mindre enn en skandale, heter det i brevet til medlemmene.

Sjefen i helseforetaket Luftambulansetjenesten, Øyind Juell, sa følgende til Altaposten denne uka etter at pilotflukten har skapt problemer i lang tid.

– Vi følger situasjonen fra dag til dag. Foreløpig har vi ikke fått inn noen rapporter som tyder på at pasientene er blitt rammet. Det er ansatt nye piloter hos Lufttransport. De trenes nå på forholdene og vil bli utsjekket i løpet av våren, påpeker Juell som håper det hele løser seg før sommeren er her.