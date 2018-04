Ambulansefly over hele landet står på bakken

nyheter

Det er BANett som fredag kveld melder at landets ambulansefly tilhørende Lufttransport AS, unntatt ett, står på bakken.

Flyene ved basene Brønnøysund, Kirkenes, Alta, Tromsø, Åleseund og Gardermoen er med andre ord ikke i drift.

Kun ett fly, ved Bodø-basen, skal være i drift, ifølge avisa.

Som Altaposten kunne melde fredag kveld gikk det ut melding fra Norsk flygerforbund til alle flygerne i selskapet om at Babcock, som overtar luftambulanseanbudet fra 2019, har brutt forhandlingene. De ønsker ifølge Norsk flygerforbund ikke å tilby samme lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte.

Knut Haarvik i Luftambulansetjenesten forsøker overfor BANett å avdramatisere det hele:

– Det er jo alvorlig at den normale beredskapen svekkes på denne måten, det liker vi ikke. Samtidig er det slik innenfor luftfart at du om du ikke føler deg kapabel til å fly skal du ikke fly. Luftambulansetjenesten flyr totalt mellom alle flyene og helikopterne cirka to prosent av ambulansetransport i Norge. Nær 98 prosent av alle ambulansetransporter løses med bil. Ambulansebilen er grunnfjellet i akuttberedskapen. Den akuttmedisinske beredskapen utenfor sykehus i Norge er veldig fleksibel, og det er jo tidspunkt om vinteren da helikopterne står på bakken i flere dager på grunn av været. Luftambulansetjenesten er noe som kommer på toppen av tjensten med ambulansebiler.