Aldri har det vært færre arbeidsledige på denne tiden av året

Det skriver NAV i en pressemelding. Tallene for april viser at arbeidsledigheten gikk ned med 19 prosent i Finnmark. Da har man sammenlignet med samme måned i fjor. 1149 finnmarkinger er registert som helt ledige arbeidssøkere.

I landet er ledigheten på 2,4 prosent, mens tallet i Norges nordligste fylke er på 2,9 prosent av den totale arbeidsstyrken.

– Det vi kan se av statistikken for april, er at vi har færre registrerte ledige innen fiskeri og industriarbeid. Samtidig har antall permitteringer gått ned. Det kan tyde på at fiskerinæringa har hatt en god vår både til sjøs og på land. Vi ser også færre registrerte ledige bygg og anleggsarbeidere, som kan ha sammenheng med økt aktivitet i anleggsbransjen på vårparten, sier markedsrådgiver i NAV Steinar Mauseth.

12 av 19 kommuner i Finnmark har fått færre registrerte ledige. Hasvik og Nesseby kommuner har lavest ledighet (1,9 prosent). Høyest ledighet har Vardø (4,9 prosent). Vardø har imidlertid en nedgang på 18 prosent sammenlignet med fjoråret.