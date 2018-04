Tar etter flyplassene: nå kan du «sjekke inn» hos legen

nyheter

Om du har reist med fly i moderne tid kjenner du sannsynligvis til prosedyren fra før av; ved å trykke litt rundt på en skjerm og taste inn en kode eller scanne inn en strekkode gir du flyselskapet beskjed om at du er ankommet flyplassen, og er klar til å reise ut i den store verden. Boardingkort og bagasjelapper printes ut og du er «good to go».

Nå tas et lignende system i bruk ved to av de store helseinstitusjonene i Alta og i Hammerfest, Spesialistpoliklinikken og Sykehuset.

Ved å skrive inn fødselsdato og etternavn kan pasienten registrere egen ankomst, huke av for at man har møtt opp og eventuelt sette seg på venterommet. Etter endt time kan man betale i samme automat – eventuelt få tilsendt en link per sms når oppgjøret er klart for betaling, skriver Helse Nord på sine nettsider.

Under veis kan pasienten bruke strategisk plasserte infoskjermer til å sjekke ventetid og annen informasjon. Også enkle beskjeder fra legen kan sprette opp her.

– Løsningen forventes å bidra til å fjerne kø i skranken og dermed korte ned ventetida. Beskjedene fra lege er i hovedsak enkle beskjeder som bidrar til mer effektiv pasientlogistikk, for eksempel hvis man ser at det er mulig å fremskynde timeavtalen fordi en annen pasient ikke har møtt opp, eller dersom det skulle oppstå en forsinkelse eller endring i oppmøtested, sier Ole Jørgen Ulvang, som er lokal prosjektleder ved Finnmarkssykehuset.

Han understreker at løsningen tilfredsstiller alle krav til personvern.

Løsningen skal innføres også ved andre somatiske poliklinikker den kommende tider. I Kirkenes skjer innføringen av den regionale løsningen parallelt med åpningen av det nye sykehuset, men allerede i april vil de første innsjekksautomatene være på plass i nye lokaler, skriver Helse Nord.