Glasskår lå strødd etter russefest, tar selvkritikk og lover å rydde opp

nyheter

Onsdag morgen lå det strødd glasskår, flasker, ølbokser og annet søppel på plassen foran bomberommet i Komsa. Det var knust glass i alle farger; blått, blankt, grønt, brunt og gult, også hele og halve flasker. Det var såpass ille at vi ikke tok sjansen på å kjøre med bilen inn på p-plassen. Det så ut som det kan ha vært 8-10 flasker som var knust, spredd rundt over det hele.

– Nei, dette var ikke bra. Jeg vil oppfordre folk til å ikke kaste glass, og ellers rydde opp etter seg. Det er klart at det kan være farlig for både dyr og mennesker at det ligger strødd glass her. Dette er jo starten på en tursti som mange bruker og byløypa går rett gjennom området, sier miljøkonsulent Marie Rushfeldt i Alta kommune.

Hun sier at det kan være vanskelig å vite hvem det er.

Tips Altaposten har fått inn gikk på at det var rødrussen som hadde fest på plassen tirsdagsnatta. Og rundt på plassen lå det flere russekort som kan tyde på det. Det vil imidlertid være vanskelig å fastslå om det er russen eller bare russen som har vært her.

– Vi vil ta tak i saken og se om det er mulig å finne ut hvem som har gjort det, og om de kan rydde opp, sier Rushfeldt.

Denne parkeringsplassen er et yndet område for turgåere og hundeluftere, men også for skolebarn.

Russen beklager

Like før Altaposten gikk i trykken fikk vi kontakt med russepresident Rasmus Hagan, som bekrefter at flere av russebilene møttes utenfor bomberommet tirsdag.

– Det stemmer at det har vært russebiler der. Jeg er ikke så overrasket over at det kan ligge noen ølbokser der. Det er også dumt, men jeg er ikke sjokkert. Men at det skal ligge knust glass igjen er helt unødvendig og farlig, sier Rasmus Hagan.

Nå vil han ta kontakt med flere av russen som var der utover kvelden.

– Vi skal rydde opp, sier Hagan, som sier at de oppfordrer rødrussen til å plukke opp søppel etter seg, og at alle bilene til enhver tid skal ha med seg søppelsekker.