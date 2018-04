Følger moderpartiene om sammenslåingen

nyheter

Under den direktesendte debatten i Alta fikk ungdomspolitikerne Thomas Børresen (FpU) og Silje Vollan Nilsen (AUF) løfte fram sine syn på regionreformen, sammenslåingen og den forestående folkeavstemningen. De var begge på linje med sine moderparti, Frp og Ap.

AUF-Nilsen sa hun ikke er imot sammenslåing, men imot tvang – FpU-Børresen mener det eneste riktige er å slå sammen fylkene til en større region.

Nærhet og ansvarliggjøring

På spørsmål fremkom det imidlertid at Silje Vollan Nilsen er skeptisk til en sammenslåing:

– Jeg er redd for at ungdommenes tilbud samlet sett svekkes. At det blir lengre mellom skole og hjem for vgs-elevene, at pengesekken på kultur skal fordeles på flere uten at den gjøres større, at ordningen med festivaltilskudd går utover små festivaler. Det handler også om representasjon i de demokratiske arena, nærhet til og mulighet for å ansvarliggjøre politikerne.

Bør bruke pengene annerledes

Thomas Børresen er på sin side klar på at en sammenslåing vil bety mer penger til «sluttbrukeren», ikke mindre.

– Vi må sikre en bærekraftig velferdsstat, skal vi gjøre det må vi bruke mindre penger på administrasjon og politikerere, penger vi i dag kaster bort på byråkrati må vi i stedet bruke på våre innbyggere, sier han.

– Er det ikke fint å hegne om det kjente og det nære?

– Alle er generelt skeptiske til det som er nytt. Men jeg mener dette vil være det beste for de som betaler regninga for byråkratiet, nemlig folk flest. I stedet for å bruke penger på heltidspolitikere kan vi bruke midlene på vei, skole og tjenestetilbud til folk flest, sa Børresen.

For lite, for sent

Om folkeavstemingen sa FpU-Børresen at han mener denne kommer altfor sent:

– Dette burde man gjort mye tidligere om man skulle hatt et håp om en endring. Jeg tror ikke det har noe å si hva som blir resultatet av denne.

Nilsen var ikke enig:

– Jeg håper ikke dette gjøres forgjeves. At partiene som har gått inn for tvang ser på resultatet av folkeavstemningen, tenker seg om og går tilbake på det de har bestemt.