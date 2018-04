Derfor er finnmarkingene så imot sammenslåingen, mener samfunnsforskeren

nyheter

Josefsen var hentet inn til torsdagens direktesendte debatt fra Studenthuset City Scene for å reflektere rundt den kraftige motstanden mot fylkessammenslåingen flere steder i Finnmark.

Hun fikk spørsmål om hva det er som er så spesielt med oss finnmarkinger – hvorfor vi er så sterkt imot:

– Jeg tror ikke vi på død og liv er imot å slås sammen med Troms, men temperaturen i debatten er der, og det handler nok i stor grad om finnmarksidentiteten, sa Josefsen.

Tre elementer trakk hun fram som særlig viktige elementer i den kraftige motstanden i store deler av fylket; tvang, tillit og stolthet.

– Tvang har en del å si, og her kan folkeavstemningen ha en del å si ved at man får gi uttrykk sin mening. Finnmarkingen har erfaring med tvang, det ser vi også i debatten.

– Tillit er også et spørsmål, hvilken tillit har man med prosessen som pågår og hvilke erfaringer har man med tillitsforholdet til myndighetene? Hvordan har man blitt hørt før? Erfaringer med for eksempel fiskeriressurser som er blitt borte, til tross for løfter om det motsatte. Vi har sett arbeidsplasser og ressurser forsvinne, og er redde for å havne i en situasjon der man igjen må avgi makt og ressurser.

– Sist vil jeg nevne stolthet. Finnmarkingene har ligget nederst på mange statistikker, men vi kjenner oss ikke igjen i dette bildet. Vi føler at vi, tross alt, klarer oss sjøl og dermed ikke trenger å slås sammen med noen, sa Josefsen.

Den sterke identiteten til finnmarkingene er også viktig, mener hun:

– Og vi har en fylkeskommune som i dag er med på å forvalte vår identitet. I en storregion vet vi ikke hvordan dette blir.

– Ja-siden har ikke klart å selge inn argumentene?

– Åpenbart ikke. Folk vet ikke hva vi går inn i, hvilken storregion vi får, hva får vi i gjen, blir det bedre? Det er spørsmål mange spør seg.