Får 30 millioner til folkehelsetiltak

Finnmark får til sammen 30 millioner kroner til folkehelsetiltak de kommende seks årene, skriver fylkeskommunen i en pressemelding. Selv om det er fylkeskommunen som skal forvalte midlene, skal disse kanaliseres videre ut til tiltak i kommunene.

– Dette er strålende nyheter, og det vil bety et stort løft for folkearbeidet i Finnmark. I tillegg skal dette skape universelle gode tiltak for barn og unge. Det trenger vi, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Til sammen elleve fylkeskommuner søkte, og Finnmark er en av fem fylkeskommuner som får midler, til prosjektet de har kalt «Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i kommunene».

Følgende kommuner har søkt om å få bli med i prosjektet:

Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Hasvik, Tana, Lebesby, Kautokeino, Kvalsund, Måsøy og Porsanger.

En av årsakene til at Finnmark var blant de fem som fikk midler var ifølge fylkeskommunen selv blant annet grunnlagsarbeidet med kommunene.