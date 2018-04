Stenger løype på grunn av slitne og svake rein

nyheter

Løype 13 stenger på strekningen mellom Storekorsnes og Nyvoll allerede fra i morgen 25. april. Det skjer av hensyn til reindriftsnæringa.

– Det ble fraktet ungdyr til Storekorsnes i går. Mange av dyrene er svake og trenger ro, melder Jon-Håvar Haukland i Alta kommune.

Alta kommune endrer med dette søknaden om forlenget åpning av løype 13, og ber ikke om forlenget åpning her.

– Det er ønskelig at disse dyrene skal holde seg vest for Nyvoll på grunn av beiteforhold. Reindrifta ønsker derfor at det skal være trafikk på løype 13 fra Nyvoll og østover, opplyses det fra Alta kommune.