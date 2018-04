Inger-Heidi i spissen for TV-aksjonen i nord

nyheter

Inger-Heidi Brindley Kjærvik skal lede årets TV-aksjon i Troms og Finnmark.

– Jeg gleder meg masse til å få jobbe sammen med alle de engasjerte frivillige i Troms og Finnmark. Her gjøres det en fantastisk innsats fra barn, voksne, trossamfunn, skoler, og næringslivet. Alle er med på å gjøre TV-aksjonen til verdens største dugnad. Folk her i nord er både rause og inkluderende og har stor giverglede, uttaler Kjærvik i en pressemelding.

Hun tar nå fatt på jobben med å mobilisere flere hundre frivillige i de to nordligste fylkene. Aksjonen arrangeres 21. oktober og inntektene går til Kirkenes bymisjon.

– I Norge i dag er det altfor mange som opplever å stå utenfor. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er så viktig. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer, mener Kjærvik.